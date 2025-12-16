På väg bort – bekräftar intresse från flera klubbar

Daniele Burubwa ser ut att lämna IFK Norrköping i vinter.

Flera klubbar visar intresse för 20-åringen.

Bland annat Vasalunds IF och Jönköpings Södra.

Foto: Bildbyrån

Daniele Burubwa spenderade den gångna säsongen på lån från IFK Norrköping till IF Sylvia.

Nu i vintern ser yttern ut att lämna klubben och bland annat Vasalunds IF är intresserade.

– De ringde och vi hade en dialog. Jag skulle dit och provträna och köra någon match, men det kom lite förhinder. Vi har inte sagt så mycket mer, säger han till NT.

Även Jönköpings Södra är intresserade och vill testa honom.

– Det stämmer också. Vi har haft en dialog, men det var lite rörigt när de inte hade klart med en ny huvudtränare. De vill att jag ska komma i januari och testa på, säger Burubwa.

Burubwa har den senaste tiden också testat med Gif Sundsvall och Åtvidabergs FF. För att det ska bli en flytt till Giffarna krävs det dock att klubben säljer någon spelare först.

– De var ärliga och sa det till mig innan det skrevs om i tidningen. De var tjocka på den positionen, men stängde inte dörren helt. De sa: ”Om någon lämnar är du aktuell”, förklarar han.

Den gångna säsongen noterades han för nio mål på 26 matcher i division 2.