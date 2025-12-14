Premier League-ledarna uppges jaga Leão

Arsenal ser ut att vilja förstärka sitt manskap på vänsterkanten.

Då har man vänt blickarna till Milan där Rafael Leão spelar.

Enligt spanska Fichajes visar ”The Gunners” intresse för portugisen.

Foto: Bildbyrån

Rafael Leão, 26, har varit AC Milan trogen sedan han skrev på för klubben under sommaren 2019.

Med sina 272 tävlingsmatcher, 76 mål och 63 assister kan han nu vara på väg bort från Italien.

Det menar åtminstone spanska Fichajes som menar att Arsenal visar intresse för yttern. Detta då huvudtränare Mikel Arteta sägs vilja stärka upp sin offensiv ytterligare.

Enligt uppgifterna ska Premier League-ledarna vilja säkra upp Leão framöver – om det är redan i januari framgår dock inte. Däremot sägs ”The Gunners” ha de ekonomiska muskler som krävs för att övertyga Milano-laget om en övergång.

Rafael Leãos avtal med AC Milan sträcker sig fram till sommaren 2028.