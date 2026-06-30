Profilen återvänder: ”Riktigt taggad”

Tatu Varmanen, 27, är tillbaka i Öster.

Profilen återvänder på ett kontrakt över resten av säsongen.

– Jag är säker på att han kommer att vara en viktig kugge hos oss under hösten, säger sportchef Ola Larsson.

Tatu Varmanen. Foto: Bildbyrån

Efter fem säsonger i klubben stod det i vintras klart att den 27-åriga ytterbacken Tatu Varmanen skulle lämna Östers IF i samband med att avtalet gick ut till årsskiftet. Ett halvår senare är spelaren fortsatt klubblös och återvänder nu till Växjö-klubben på ett korttidskontrakt.

– Att få tillbaka Tatu till Öster igen innebär att vi får in en pålitlig och rutinerad spelare som vet exakt vad Superettan handlar om. Med hans bakgrund i föreningen hoppas jag att hans startsträcka kan vara så kort som möjlig trots att han inte spelat matcher de senaste månaderna. Avtalet är skrivet fram till och med årsskiftet och jag är säker på att han kommer att vara en viktig kugge hos oss under hösten, säger Ola Larsson, sportchef i Öster, i ett uttalande.

Kort kontrakt

Avtalet mellan parterna är skrivet över resten av säsongen 2026.

– Det ska bli sjukt kul att komma tillbaka till Öster och till Växjö. Jag har tränat på bra under våren men jag har saknat att spela matcher. Att få komma tillbaka till Öster som jag trivs så bra i känns helt fantastiskt och jag är riktigt taggad på att komma hem till Spiris Arena och få spela framför alla Östersupportrar igen, säger Varmanen.

Öster ligger på åttondeplats i superettan efter 14 spelade omgångar.