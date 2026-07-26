Så startar Malmö FF och Elfsborg
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Malmö FF tar emot Elfsborg hemma på Eleda Stadion.
Se lagens startelvor nedan.
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Malmö FF är alltjämt obesegrade under den nya tränaren Gaute Helstrup. Två segrar och ett kryss har MFF samlat på sig sedan norrmannen tog rodret.
För skåningarnas kommande motståndare är verkligheten en annan. Elfsborg har tre raka förluster i bagaget och har därmed tappat mark i tabellen.
MFF gör tre förändringar från den senaste matchen mot Kalmar. Robin Olsen, Andrej Djuric och Theodor Lundbergh ersätter Johan Dahlin, Colin Rösler och Kenan Busuladzic.
Matchen startar 16:30.
Startelvor:
Malmö FF: Olsen – Stryger, Djuric, Frejd Pålsson, John – Lundbergh, Rosengren, Skogmar – Höög, Botheim, Haksabanovic.
IF Elfsborg: Pettersson – Jensen, Holmén, Isherwood, Hult – Magnusson, Olsson – Kamara, Beck, Zeneli – Östman
Matchen har avspark klockan 16:30.
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