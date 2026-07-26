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Foto: Bildbyrån

Här gör Amin Boudri debut för Hammarby

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Casper Nordqvist
Reporter
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STOCKHOLM. Rekordaffären har debuterat för Hammarby.
Med 20 minuter kvar borta mot BP byttes Amin Boudri in i spel.

Hammarbys Amin Boudri under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Brommapojkarna och Hammarby den 26 juli 2026 i Stockholm.
Foto: Bildbyrån

Han blev dyraste värvningen i allsvenskan någonsin när Hammarby i veckan presenterade Amin Boudri från Los Angeles FC.

Stockholmaren född 2004 som i vintras lämnade Gais för MLS kostade Hammarby 37 miljoner kronor att köpa loss – och under söndagen fick Boudri göra debut.

Vid ställningen 0-0 borta mot Brommapojkarna byttes Boudri in i 73:e minuten.

Boudri därmed tillbaka på det Grimsta han så sent som i fjol höstas agerade klackledare på Gais bortaläktare när han var avstängd.

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