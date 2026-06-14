Romano: Bayern München intresserade av Rashford

Marcus Rashford har lämnat Barcelona.

Nu är hans framtid oviss men Bayern München ska vara intresserade.

Det uppger Fabrizio Romano.

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Marcus Rashfords framtid är oviss. Han tillbringade den gångna säsongen på lån i FC Barcelona men den spanska klubben verkar inte vara intresserade av att köpa loss 28-åringen. Däremot kan Barcelona tänka sig att låna in honom igen.

Därmed kommer han återvända till Manchester United som är hans permanenta klubb. Sky Sports har tidigare rapporterat att United inte ser en framtid med engelskmannen.

Nu kommer nya uppgifter kring hans framtid.

Transferjournalisten Fabrizio Romano rapporterar att Bayern München har hört sig för om en potentiell deal. De ska ha haft flera samtal för att de hans tillgänglighet.

Ännu ska inga konkreta förhandlingar ha ägt rum.