Romano: Chelseas Maignan-affär avblåst

Mike Maignan går inte till Chelsea.

Londonklubben mötte inte Milans krav för att släppa keepern.

Detta enligt transfergurun Fabrizio Romano.

Mike Maignan har varit på väg till Chelsea från Milan. Den franska målvakten kommer dock inte gå till Premier League-klubben.

Detta efter att Chelsea inte har svarat på den prislapp som Milan kräver för att släppa burväktaren. Enligt tidigare uppgifter ska Chelsea ha höjt sitt bud till 20 miljoner euro (nästan 220 miljoner kronor) samtidigt som Maignan hade fram till idag att bestämma sig.

Enligt Romano ska Chelsea inte vara villiga att betala ”klubblags-VM skatt”.

🚨 EXCL: Mike Maignan deal now OFF between Chelsea and AC Milan. ❌🇫🇷

Chelsea not willing to meet Milan price, deal not proceeding in time for Club World Cup as #CFC won’t pay “CWC tax”.#CFC mantain full trust in Petrović, Sánchez, Jorgensen + talent Mike Penders for GK role. pic.twitter.com/VP4scFzbiI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2025