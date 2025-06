Romano: Courtois förlänger med Real Madrid

Thibaut Courtois ser ut att fortsätta i Real Madrid.

Parterna närmar sig en överenskommelse.

Detta enligt transferexperten Fabrizio Romano.

Real Madrid närmar sig en förlängning med Real Madrid. Den belgiska målvakten har sedan tidigare uppgetts vilja fortsätta spela i ”Los Blancos” samtidigt som klubben själva vill förlänga med honom.

Nu rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano att Real Madrid är i slutskedet av att ta erbjuda burväktaren ett nytt kontrakt i juli. Ett förslag ska redan vara i arbete.

🚨⚪️ More on Thibaut Courtois new deal story from two weeks ago.

Real Madrid are prepared to finalize the agremeent in July with proposal already being drafted.

Courtois wants to stay. No issues. 🤝🏻 pic.twitter.com/4PEEh0hAPQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2025