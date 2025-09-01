Romano: Juventus värvar Loïs Openda

Juventus ser ut att förstärka anfallet ytterligare.

Storklubben uppges plocka in Loïs Openda från RB Leipzig.

Detta rapporterar Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Juventus har redan förstärkt anfallet med Jonathan David denna sommar.

Nu ser den italienska storklubben ut att förstärka med ännu ett offensivt namn.

Transferexperten Fabrizio Romano uppger nämligen nu att Juventus värvar Loïs Openda från RB Leipzig.

Belgaren uppges inledningsvis ansluta på lån, men lånet innehåller en köpobligation och hela affären väntas totalt bli värt lite mer än 40 miljoner euro, vilket motsvarar lite mer än 442 miljoner kronor.