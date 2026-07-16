Rosa Kafaji klar för London City Lioness

Rosa Kafaji byter klubb i den engelska huvudstaden.

23-åringen har skrivit på för London City Lioness.

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Rosa Kafaji har spelat 19 matcher under säsongen på lån i Brighton & Hove Albion från Arsenal. Nu står det klart att det inte bli något spel för The Gunners i höst.

Svenskan har skrivit på för stadsrivalen London City Lioness. Kontraktet sträcker sig över tre år.

Kafaji kommer bli lagkamrat med Kosovare Asllani i sin nya klubb. Ett faktum hon är mycket nöjd med.

– Det ska bli fantastiskt att ha några bekanta ansikten omkring mig. Freya (Godfrey) har jag inte träffat på länge, jag har saknat henne. Och Kosse (Asllani) är en väldigt omtänksam person, så de kommer att göra det mycket lättare för mig att komma in i laget, säger Kafaji till klubbens hemsida.

London City Lioness slutade på en sjätteplats i Women’s Super League förra säsongen.