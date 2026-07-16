Uppgifter: Grekisk stjärna nära Arsenal

De regerande mästarna Arsenal rustar inför nästa säsong.

Enligt The Athletic är Christos Tzolis klar för klubben.

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Christos Tzolis har varit ett av Arsenals huvudmål under sommaren. Nu ser en övergång ut att falla på plats.

Uppgifter till The Athletic menar att de regerande Premier League-mästarna har nått en överenskommelse med Club Brugge gällande en övergångssumma på 34 miljoner pund. I dagsläget återstår endast de sista detaljerna.

Tzolis får ses som en ersättare till Leandro Trossard som nyligen såldes till Besiktas. Greken har tidigare representerat Norwich City, för vilka han spelade 14 matcher i Premier League säsongen 2021/22.

24-åringen fanns även med i startelvan när Club Brugge möte Arsenal i Champions League i vintras. Londonlaget vann matchen med 3–0.



