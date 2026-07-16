Uppgifter: Olise vill lämna för Real Madrid

Michael Olise kan hamna i Real Madrid trots allt.

Enligt Foot Mercato vill stjärnan ansluta till den spanska storklubben i sommar.

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Michael Olise har tagit hela fotbollsvärlden med storm under sommarens VM-slutspel. Fransmannen har även en formidabel säsong i Bayern München bakom sig med 15 mål och 19 assist.

Real Madrid är en av klubbarna som varit mest sugna på att knyta till sig poängmaskinen och man har enligt uppgifter lagt ett bud på dryga 2,4 miljarder kronor. Bayern München har däremot varit mindre sugna på att sälja.

Men Olise själv värkar var villig att flytta. Enligt Foot Mercato vill 24-åringen själv skriva på för Real Madrid redan i sommar. Kontraktet med FC Bayern löper ut först sommaren 2029.

Michael Olise anslöt till Bayern München från Crystal Palace inför säsongen 2024/25.