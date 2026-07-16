AIK:s glädjebesked – Ellingsen tillbaka i full träning

Den långa väntan kan snart vara över.

Martin Ellingsen är tillbaka i full träning enligt AIK:s skaderapport.

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Martin Ellingsen skrev på för AIK inför säsongen 2024. I samband med cupmatchen mot Kalmar FF under våren skadade norrmannen hälsenan och därefter har det inte blivit en minut i dens svartgula tröjan.

Men nu kan den över två år långa väntan till slut vara över. AIK bekräftar nu att Ellingsen är tillbaka i full träning inför lördagens hemmamatch mot Gais.

Ellingsen har varit mer och mer aktiv i AIK:s träningsvardag den senaste tiden, men norrmanen väntar allt jämnt på att få göra sin allsvenska debut både i matchtruppen och på planen.

30-åringen sitter på ett avtal med AIK som löper ut efter den här säsongen.

Yannick Geiger, Sixten Gustafsson, Charlie Pavey, Stanley Wilson, Ibrahim Cissé och Andreas Redkin är forfarande kvar på skadelistan för gnaget.