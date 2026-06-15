Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Ruben Amorim uppges ta över Milan

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Ruben Amorim ser ut att ha landat ett nytt jobb.
Enligt Fabrizio Romano är portugisen klar för AC Milan.

Foto: Bildbyrån

Milan sparkade Massimilliano Allegri efter klubbens fiaskoartade säsong. Men nu uppger transfergurun Fabrizio Romano att klubben har hittat en ersättare.

Enligt Romano är den tidigare Manchester United-tränaren Ruben Amorim klar som ny huvudtränare i Milano-klubben. Uppgifterna gör gällande att Amorim skriver på ett kontrakt med AC Milan som sträcker sig över 2028, med option på ytterligare ett år.

Manchester United sparkade Amorim i början av januari 2026.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt