Ruben Amorim uppges ta över Milan

Ruben Amorim ser ut att ha landat ett nytt jobb.

Enligt Fabrizio Romano är portugisen klar för AC Milan.

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Milan sparkade Massimilliano Allegri efter klubbens fiaskoartade säsong. Men nu uppger transfergurun Fabrizio Romano att klubben har hittat en ersättare.

Enligt Romano är den tidigare Manchester United-tränaren Ruben Amorim klar som ny huvudtränare i Milano-klubben. Uppgifterna gör gällande att Amorim skriver på ett kontrakt med AC Milan som sträcker sig över 2028, med option på ytterligare ett år.

Manchester United sparkade Amorim i början av januari 2026.