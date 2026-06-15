Ruben Amorim uppges ta över Milan
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Ruben Amorim ser ut att ha landat ett nytt jobb.
Enligt Fabrizio Romano är portugisen klar för AC Milan.
Milan sparkade Massimilliano Allegri efter klubbens fiaskoartade säsong. Men nu uppger transfergurun Fabrizio Romano att klubben har hittat en ersättare.
Enligt Romano är den tidigare Manchester United-tränaren Ruben Amorim klar som ny huvudtränare i Milano-klubben. Uppgifterna gör gällande att Amorim skriver på ett kontrakt med AC Milan som sträcker sig över 2028, med option på ytterligare ett år.
Manchester United sparkade Amorim i början av januari 2026.
Den här artikeln handlar om: