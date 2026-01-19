Silly Season-måndag: Blåvitt-spelaren på väg till Portugal

Bajen-sportchefen Mikael Hjelmberg kommenterar ryktet om Adrian Lahdo till Como, Häcken bekräftar försäljning av en anfallare och IFK Göteborg kan tappa en av sina spelare till Portugal.

Här är de hetaste Silly Season-nyheterna från söndagen!

Foto: Bildbyrån

Adrian Lahdo uppges vara nära en flytt till Como.

Till FotbollDirekt bekräftar Mikael Hjelmberg att han informerats om Serie A-klubbens intresse, men han har inte hört något från klubben.

”Jag har fått info till mig att Como ska vara intresserade av Adrian men inte hört något från Como eller någon annan klubb”, skriver han till FD.

Liverpool var nära att knyta till sig Marc Guehi på deadline day i somras, men övergången sprack i sista stund.

Mittbacken ser nu istället ut att gå till toppkonkurrenten Manchester City och Liverpool får därför vända blickarna mot andra alternativ, det uppges man också ha gjort.

Merseyside-klubben ser nu istället ut att ha siktet inställt på Inters Alessandro Bastoni.

Isak Brusberg ser ut att lämna BK Häcken. Polska Weszło rapporterar att 19-åringen är nära att slutföra en flytt till Raków Częstochowa.

Det enda som uppges återstå innan affären är klar är den medicinska undersökningen.

Med sina 362 matcher i Malmö FF-tröjan var Oscar Lewicki den utespelare i den nuvarande MFF-truppen som har gjort flest matcher. Nu har han lagt skorna på hyllan och avslutat sin elitkarriär – efter elva år i de Himmelsblå.

– Tack för allt. Tack för varje minut, varje match, varje minne, sade Lewicki i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Efter ett år i IFK Göteborg kan Imam Jagne, 22, vara på väg bort. Lyssnar man till uppgifter från Sportbladet har nämligen den portugisiska högstaligaklubben Estrela da Amadora visat intresse för att värva honom. Den portugisiska klubben ska även ha lagt ett första bud och förhandlar just nu med ”Blåvitt” om en transfer.

Häcken-anfallaren John Paul Dembe har, efter två och ett halvt år i klubben, lämnat för spel i Sigma Olomouc. Under söndagen meddelade nämligen Göteborgsklubben att anfallaren har sålts till den tjeckiska klubben efter 55 matcher för ”Getingarna”.

Thomas Frank uppges hänga löst i Tottenham Hotspur efter en tuff period. Då skriver Football Insider att ett av namnen som har seglat högt upp på ”Spurs” önskelista över tänkbara ersättare är Brighton-tränaren Fabian Hürzeler, 32.





