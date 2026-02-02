Silly Season-måndag: Como lägger jättebud i sista försök att värva Lahdo

Ibrahim Diabates flytt ser ut att spricka, Jose Mourinho är aktuell för Real Madrid och Liverpool försöker värva My Cato,

Här är de hetaste Silly Season-nyheterna från söndagen.

Foto: Bildbyrån

Turerna kring Ibrahim Diabate och nu ser hans flytt till Sharjah återigen ut att spricka. Gais-stjärnan uppges nämligen ha nobbat kontraktsförslaget som klubben från Förenade Arabemiraten kommit med.

Robin Sundgren, lillebror till Daniel Sundgren, drar till sig en hel del intresse enligt FotbollDirekts uppgifter. IK Oddevold, Nordic United och norska Strømmen IF ska alla vilja plocka honom.

Arne Slot har öppnat för att Liverpool kan komma att förstärka truppen innan transferfönstret stänger. Samtal och förhandlingar gällande Lutsharel Geertruida uppges pågå.

Real Madrid har kopplats ihop med flera olika tränare sedan Xabi Alonso lämnade och under söndagen kom spännande uppgifter gällande storklubben. José Mourinho uppges vara aktuell för en comeback i storklubben.

Liverpool har redan värvat svenskt den här vintern, men Merseyside-klubben ser inte ut att vara klara med det. Liverpool uppges nämligen har gjort försök att ta My Cato från Crystal Palace, men Londonklubben vill inte släppa sin nyckelspelare. Även West Ham United ska ha gjort försök.

Helsingborgs IF är nära att sälja talangen Benjamin Örn till Randers. Parterna är överens och endast personliga villkor återstår innan affären slutförs, det rapporterar Expressen . Han väntas resa till Danmark under måndagen för att färdigställa affären.

När vi gick in i slutveckan av pågående fönster så kunde FotbollDirekt avslöja att Hammarby inte kommer att sälja honom till Como. Vidare skrev FD att Hammarbys mål vid en eventuell transfer är högt satt till omkring 80 miljoner kronor. Enligt Aftonbladet har den italienska klubben nu lagt ett sent bud på Ladho som totalt ska vara värt runt 85 miljoner kronor, inklusive bonusar.

Chelseas jakt på Rennes-talangen Jeremy Jacquet kan få ett oväntat bakslag. Enligt uppgifter till transferjournalisten Ben Jacobs närmar sig 20-åringen istället en övergång till Liverpool.