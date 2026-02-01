Bomben: Mourinho aktuell för Real Madrid-comeback

José Mourinho kan komma att göra en helt oväntad flytt.

Portugisen uppges nämligen vara aktuell för en comeback i Real Madrid.

Foto: Bildbyrån

Xabi Alonso har lämnat Real Madrid och Alvaro Arbeloa har klivit in som ersättare.

Huruvida den förre ytterbacken bara tagit plats som interim eller är tilltänkt som permanent lösning är inget Real Madrid kommunicerat och det ryktas flitigt kring vem som kan komma att ta över storklubben.

Spanska Fichajes kommer nu med väldigt oväntade uppgifter, enligt sajten är nämligen José Mourinho aktuell för en comeback i storklubben. Dock först efter den här säsongen.

Det finns dock, enligt uppgifterna, försvårande omständigheter för en Mourinho-comeback i den spanska huvudstaden.

En viktig faktor är att Mourinho får makt enligt uppgifterna. Makt att exempelvis bänka nyckelspelare eller förändra i ledarstaben utan problem.

Den portugisiske stortränaren tränade Real Madrid mellan 2010 och 2013.

Mourinho har kontrakt med SL Benfica fram till sommaren 2027.