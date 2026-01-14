Silly Season-onsdag – Kalmar nära jätte-affär

Spanska Racing Santander jagar Simon Eriksson, BP har erbjudit Dijan Vukojevic ett kontrakt och Benjamin Brantlind uppvaktas av internationella storklubbar.

Här är de hetaste Silly Season-ryktena från tisdagen.

Foto: Bildbyrån

Gibril Sosseh är nära att lämna Kalmar FF. Talangen har tidigare ryktats vara på gång till Slavia Prag och enligt FotbollDirekts uppgifter pågår slutförhandlingar med den tjeckiska klubben. Övergångssumman väntas landa på omkring 30 miljoner kronor.

Dijan Vukojevic har jagats av klubbar som IFK Göteborg, AIK och Djurgården. Enligt Sportbladet har Brommapojkarna gett sig in i jakten på den tidigare Degerfors-anfallaren. BP sägs ha erbjudit Vukojevic ett kontrakt, men hur spelaren ställer sig till förslaget framgår inte.

Benjamin Brantlind slog igenom i IFK Göteborg i fjol. Transfergurun Fabrizio Romano uppger att PSV Eindhoven och Club Brügge har hört sig för kring talangen. Samtidigt har det rapporterats om att Blåvitt vill erbjuda ett nytt avtal.

🚨🇸🇪 Club Brugge and PSV Eindhoven both made initial approached for IFK Göteborg talent Benjamin Brantlind. Clubs in Europe are closely monitoring the Swedish talent for the upcoming weeks/months. pic.twitter.com/1n4JLN9WcV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2026

Mjällby-anfallaren Abdoulie Manneh uppgavs i princip klar för Birmingham City i The Championship. Sajten Football League World rapporterar att övergången har kollapsat utan att nämna anledningen. Mjällbys klubbchef Jacob Lennartsson bekräftade att gambiern fått besöka en annan klubb.

Elfsborg kan tappa målvakten Simon Eriksson. Spanska Cadena Ser rapporterar att Racing Santander är i långt gångna förhandlingar med Boråsklubben. Affären sägs kunna landa på omkring 21 miljoner kronor i övergångssumma, men även ett lån sägs vara aktuellt.

Italienska Atalanta sägs överväga att släppa den svenske landslagsmittbacken Isak Hien, enligt TuttoAtalanta. Uppgifterna gör däremot gällande att Bergamo-klubben kräver motsvarande 320 miljoner kronor för att släppa Hien.