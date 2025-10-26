Son kan lånas ut till Milan – tack vare unik klausul

Son Heung-Min har gjort succé sedan flytten från Tottenham till Los Angeles FC.

Nu kan sydkoreanen vara på väg tillbaka till europeisk toppfotboll – tillfälligt.

Enligt Calciomercato kan Son lånas ut till AC Milan under MLS-uppehållet i vinter, mellan december och februari. Detta möjliggörs av en så kallad “Beckham-klausul” i hans kontrakt, som tillåter korttidslån till andra klubbar under tiden ligan i USA ligger nere.

Liknande överenskommelser har tidigare använts av profiler som David Beckham, som spelade för Milan under sin tid i LA Galaxy, samt Thierry Henry, som återvände till Arsenal på lån 2012.

Enligt uppgifterna vill Son hålla formen uppe inför VM 2026, och ser spel i Serie A som ett sätt att undvika matchrost.



Landslagskamraten Hyeon-gyu Oh bekräftar klausulens existens:

– Jag kan bekräfta att den finns. Det är upp till honom, men allt är möjligt. Han skulle passa bra i Milan, säger Oh till MilanNews.