Här dyker Häckenstjärnan upp i Lissabon

Silas Andersen uppges varra i princip klar för Sporting.

Nu har danskens synts på flygplatsen i den portugisiska huvudstaden.

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Silas Andersen ryktas vara på väg att lämna BK Häcken. Enligt tidigare uppgifter har portugisiska Sporting lagt ett bud värt 76 miljoner kronor och parterna ska vara överens, enligt Tipsbladet.

Nu har Andersen anlänt till Portugal och på flygplatsen i huvudstaden för att genomgå en läkarundersökning innan han kritar på. Det har ryktats om ett avtal som sträcker sig till 2031.

Andersen noterades för totalt nio mål och tre assist på 57 matcher i Häcken.