Spansk media: Ramos har erbjudit sig till Marseille

Sergio Ramos är ute efter en ny klubb efter äventyret i Mexiko.

Då har 39-åringen erbjudit sina tjänster till franska Marseille.

Det rapporterar Radio Marca.

Foto: Bildbyrån

Den 39-årige Sergio Ramos tackade nyligen för sig hos mexikanska Monterrey. Trots att mittbacken har spelat professionell fotboll i drygt 20 år kommer han inte ut att lägga skorna på hyllan – då han vill vara aktuell för att spela VM med Spanien nästa sommar.

Under vintern har Ramos gjorts aktuell för en flytt till både Milan, Juventus och Sevilla– men även Manchester United.

Någon flytt till de ovannämnda klubbarna har det inte blivit. Därför har spanjoren nu erbjudit sina tjänster till en annan klubb efter att han blivit nobbad en flytt till sin moderklubb Sevilla.

Detta i form av Marseille som just nu befinner sig på en tredjeplats i Ligue 1. Hur den franska klubben ställer sig till en eventuell värvning av Ramos står inte klart.