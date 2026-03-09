Sportchefen bemöter ryktena: ”Kan inte bekräfta”

Felix Hörberg lämnade Trelleborgs FF vid årsskiftet.

Nyligen har han rapporterats vara nära en flytt till IK Brage.

– Det kan jag inte bekräfta. Vi får se de närmaste dagarna, säger sportchef Ola Lundin till Borlänge Tidning.

Foto: Bildbyrån

Felix Hörberg noterades för 25 framträdanden i superettan för Trelleborgs FF förra säsongen, men sedan efter årsskiftet är han klubblös.

Så ser dock inte situationen ut att förbli länge till för 26-åringen.

Expressen kom i helgen med uppgifter om att han är nära en flytt till IK Brage, det är dock inget som Borlängeklubbens sportchef Ola Lundin vill bekräfta.

Enligt uppgifterna gällande Hörberg är det bara detaljer som återstår innan han är helt klar för Brage.