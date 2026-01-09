Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Klart: Hörberg lämnar Trelleborgs FF

Felix Hörberg lämnar Trelleborgs FF.
Detta meddelar klubben denna fredag.
”Vi riktar ett stort tack för hans insatser i Trelleborgs FF”, skriver klubben via sin hemsida.

Foto: Bildbyrån

Felix Hörberg har under två sejourer i Trelleborgs FF över 130 matcher för klubben, men några fler kommer det inte att bli för tillfället.
Trelleborgs FF meddelar nu att Hörberg lämnar klubben i samband med att hans kontrakt löper ut.

”Vi riktar ett stort tack för hans insatser i Trelleborgs FF!”, skriver klubben via sin hemsida.

Trelleborgs FF spelar i ettan kommande säsong, detta efter att ha åkt ur superettan ifjol.

