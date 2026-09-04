Stjärnan förlänger med Sirius

Isak Bjerkebo förlänger med Sirius.

Han skriver nytt kontrakt som sträcker sig till sommaren 2030.

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I somras rapporterades det mycket om att Isak Bjerkebo skulle lämna Sirius för utlandsäventyr. Så blev inte fallet.

Nu kommer beskedet att han stannar i Uppsala-klubben.

– Det känns väldigt kul. Jag är väldigt tacksam över att få det här förtroendet från klubben. Jag känner att jag inte är klar här ännu och att jag har mer att bevisa med laget, så det är bara kul, säger Bjerkebo i ett uttalande.

Han skriver ett avtal till sommaren 2030.

– Isak har haft en fantastisk säsong hittills och varit starkt bidragande till våra fina resultat i år. Det har såklart lett till ett stort intresse, men trots att han har omgärdats av rykten så har han hela tiden varit tydlig mot oss att han trivs väldigt bra i Sirius och att det ska till något alldeles extra för att han ska vilja lämna, säger herrlagets chef Jonathan Ederström och fortsätter:

– I slutändan kom det aldrig något som vi värderade tillräckligt högt, samtidigt som Isak inte kände sig klar i Sirius. Därför känns det väldigt bra att vi har fått till den här förlängningen och nu blickar vi framåt mot en fortsättning tillsammans.