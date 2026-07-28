Tungt för Dovin – konkurrenten uppges förlänga

Oliver Dovin får konkurrens i Coventry City.

Enligt TalkSPort är klubben nära att skriva ett permanent avtal med Carl Rushworth.

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Oliver Dovin var förstemålvakt i Coventry City för två år sedan. Sedan drabbades svensken av en korsbandsskada som höll honom borta under hela fjolårssäsongen.

Klubben valde då att låna in Carl Rushworth från Brighton & Hove Albion och 25-åringen stod samtliga matcher när Coventry tog steget till Premier League.

Nu ser Rushworth ut att bli kvar i klubben. Enligt TalkSport jobbar Coventry hårt för att knyta till sig målvakten på ett permanent kontrakt. Brighton ska ha nekat ett bud på 20 miljoner pund (runt 258 miljoner kronor) i juni, men den nyblivna Premier League-klubben hoppas allt jämnt på en lösning.

Om affären blir av talar mycket föra att Coventry kommer göra sin dyraste värvning någonsin. Klubben slog rekord tidigare i sommar när man hämtade in den schweiziska mittbacken Aurele Amenda för 15,4 miljoner pund (runt 198 miljoner kronor).

