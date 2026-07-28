Kritiserar Infantinos drag: ”Ytterst allvarligt”

Gianni Infantino vill sälja fotbolls-VM till privata investerare.

Nu sågas Fifa-presidenten av Uefa.

– Fotbollens själ och styrning är inte tillgångar som ska köpas och säljas, skriver organisationen i ett uttalande.

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Det var The Times som först kunde avslöja Gianni Infantinos plan. Enligt uppgifterna vill Fifa-presidenten bilda ett eget företag som styr över VM och klubblags-VM.

När schweizaren ha avtjänat sin sista mandat period så ska han ta en chefsroll i företaget. Därefter planerar han att sälja av delar av bolaget till privata investerare, vilket skulle innebära en rejäl ekonomisk vinst för Infantino.

Även Fifas 211 medlemsnationer kommer enligt uppgifterna tilldelas en hacka i företaget.

Kort efter The Times avslöjande släppte Fifa en officiell kommuniké. Där förkunnade man att ”Fifa avser att öka finansieringen för fotbollsutveckling till över 10 miljarder dollar, under förutsättning att Fifas medlemsförbund godkänner förslaget”

Europas fotbollsförbund Uefa har också sagt sitt om Infantinos plan, och man är allt annat än nöjd.

”Detta passerar en gräns som fotbollens styrande institutioner aldrig får passera. Uefa ser ytterst allvarligt på detta. Det borde även varje nationellt fotbollsförbund göra. Detsamma gäller alla intressenter – ligor, klubbar, spelare, supportrar, regeringar och alla som bryr sig om fotbollens framtid”, skriver organisationen i ett officiellt uttalande.

”Fotbollens själ och styrning är inte tillgångar som ska köpas och säljas – särskilt inte utan någon som helst transparens kring vem som tjänar ekonomiskt på det. Ingen av oss äger fotbollen. Det är inte Fifas att sälja”, tillägger man.