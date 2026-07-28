Lämnar Kalmar FF – klar för irländsk klubb

Anthony Olusanya har inte tagit en ordinarie plats i Kalmar FF.

Nu lämnar anfallaren för irländska St Patrick’s Athletic.

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Anthony Olusanya anslöt till Kalmar FF inför förra säsongen. Det blev sex mål och tre assist i superettan under debutsäsongen och han bidrog till klubbens uppflyttning till allsvenskan.

I den högsta serien har det blivit desto mindre speltid. Finländaren har startat sju matcher under våren och gjort två mål framåt.

Nu meddelar den småländska klubben att Olusanya lämnar för nya äventyr. Här näst väntar St Patrick’s Atheltic för 25-åringen. Klubben ligger just nu två i den irländska högstaligan.

– Jag har haft en fantastisk tid i Kalmar FF, och avancemanget till Allsvenskan är ett minne jag kommer att bära med mig resten av livet. Jag vill rikta ett stort tack till föreningen, supportrarna och alla andra som har fått mig att känna mig välkommen sedan min allra första dag här, säger anfallaren till Kalmars hemsida.

Sportchef Mats Winblad:

– Vi vill rikta ett stort tack till Anthony för hans tid i Kalmar FF. Anthony har under sin tid i föreningen varit väldigt uppskattad och alltid visat stor professionalism, både på träningsplanen och i sin roll runt laget. Vi önskar honom ett stort lycka till i framtiden.

Anthony Olusanya har även representerat klubbar som HJK och Jaro i hemlandet Finland.