Tyska uppgifter: Ahl-Holmström kan lämna Magdeburg
Alexander Ahl-Holmström lämnade Gais för spel i tyska Magdeburg under vintern.
Redan nu kan han vara på väg bort.
Det uppger Bild.
Efter förra årets succé med Gais valde Alexander Ahl Holmström, 26, att skriva på för tyska Magdeburg i 2.Bundesliga.
Sedan dess har anfallaren brottats med en del skador och har fått skralt med speltid. Totalt sett står han noterad för spel i elva matcher, där han hittills inte har gjort någon poäng.
Lyssnar man till tyska Bild är nu Magdeburg beredda att släppa 26-åringen – efter ett drygt halvår i klubben. Vidare uppges det ha kommit intresse från en klubb, som hör hemma i Turkiet.
Med Magdeburg har Alexander Ahl-Holmström kontrakt till sommaren 2029.
FotbollDirekt söker Alexander Ahl-Holmström för en kommentar.
