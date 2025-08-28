Alexander Ahl-Holmström lämnade Gais för spel i tyska Magdeburg under vintern.

Redan nu kan han vara på väg bort.

Det uppger Bild.

Foto: Bildbyrån

Efter förra årets succé med Gais valde Alexander Ahl Holmström, 26, att skriva på för tyska Magdeburg i 2.Bundesliga.

Sedan dess har anfallaren brottats med en del skador och har fått skralt med speltid. Totalt sett står han noterad för spel i elva matcher, där han hittills inte har gjort någon poäng.

Lyssnar man till tyska Bild är nu Magdeburg beredda att släppa 26-åringen – efter ett drygt halvår i klubben. Vidare uppges det ha kommit intresse från en klubb, som hör hemma i Turkiet.

Med Magdeburg har Alexander Ahl-Holmström kontrakt till sommaren 2029.

FotbollDirekt söker Alexander Ahl-Holmström för en kommentar.