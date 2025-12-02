Uppges redan vilja lämna Manchester City

Han värvades in som ny etta på målvaktsposten i Manchester City – åtminstone till en början.

Men efter Gianluigi Donnarummas ankomst från PSG förpassades James Trafford till bänken och nu uppges han ha ledsnat på situationen.

Det kanske inte är någon bra kombo, att heta Trafford och spela i Manchester City – med tanke på att rivalen Manchester United huserar på hemmastadion Old Trafford.

Och det har heller inte blivit någon succé för James Trafford i Manchester City. Sex matcher har det blivit för målvakten sedan han i somras skrev på för klubben efter att ha lämnat Burnley – detta för att ta sig an rollen som Fenerbahce-flyktande Edersons ersättare.

Insatserna imponerade inte på tränaren Pep Guardiola som i stället i slutet av sommarfönstret agerade med världsmålvakten Gianluigi Donnarumma från PSG.

Sedan dess har Trafford varit åsidosatt och enligt Daily Mail ska 23-åringen redan nu vilja röra på sig i januari, bland annat för att stärka sina chanser till VM i Nordamerika för sitt England.

Trafford värvades för drygt 300 miljoner kronor i somras.