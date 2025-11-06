Uppgifter: AC Milan intresserade av Panichelli

AC Milan överväger offensiv förstärkning.

Enligt italienska uppgifter har klubben riktat blickarna mot Strasbourgs målspruta Joaquín Panichelli.





AC Milan uppges vilja förstärka anfallspositionen i vinter, då Santiago Gimenez hittills haft svårt att hitta rätt efter sin flytt från Feyenoord.

Nu rapporterar Corriere dello Sport att klubben identifierat ett möjligt alternativ i Frankrike.

Strasbourgs Joaquín Panichelli har startat säsongen starkt och står på nio mål på elva matcher i Ligue 1. Den 23-årige argentinaren har på kort tid etablerat sig som en av ligans formstarkaste anfallare.

Milan sägs nu överväga att försöka värva Panichelli i januari.

Anfallaren kom till Strasbourg från Alavés i somras och är kontrakterad till 2030, vilket innebär att en övergång sannolikt inte blir billig.