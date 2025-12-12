Uppgifter: AIK-bud på senegales avfärdas

Sedan tidigare har AIK fått en bud nobbat på senegalesen Madiodio Dia.

Nu kommer också uppgifter om att budet på landsmannen Massiré Sylla nekats.

Det har tidigare kommit uppgifter om att Haugesund tackat nej till ett bud från AIK på senegalesiska mittbacken Madiodio Dia.

Nu skriver norska Nettavisen att Lyn nekat ett erbjudande från AIK på mittbacken Massiré Sylla – även han senegales.

AIK ska ha erbjudit totalt sju miljoner kronor för 20-åringen, men det ska inte vara tillräckligt för Lyn som även ska ha intresse kring sin mittbacksstjärna från belgiska storklubben Royale Union Saint­-Gilloise.

Det är ingen hemlighet att AIK letar mittback efter att Thomas Ishwerwood och Benjamin Tiedemann Hansen lämnat klubben.