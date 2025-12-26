Uppgifter: Al-Ittihad vill värva Tavares

Nuno Tavares värvades till Lazio i somras.

Redan i januari kan han lämna.

Enligt transferjournalisten Nicolo Schira är den saudiska klubben Al-Ittihad nära en värvning av Tavares.

Foto: Bildbyrån

Nuno Tavares anslöt till Lazio från Arsenal i somras, efter att ha spenderat förra säsongen på lån i just Lazio.

Trots att han nyligen anslöt till Lazio kan han lämna. Enligt transferjournalisten Nicolo Schira är portugisen nära en flytt till saudiska Al-Ittihad.

Enligt Schira är den saudiska klubben och Tavares överens om ett avtal som sträcker sig till och med 2029. Nuno Tavares är den här säsongen noterad för nio ligaframträdanden i Serie A.