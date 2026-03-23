Uppgifter: Almeyda får sparken

Sevilla har det tufft i La Liga.

Nu kan den argentinska tränaren få sparken.

Det uppger Marca.

Foto: Bildbyrån

Denna säsongen har Sevilla det tufft. Laget ligger på en 15:e plats i La Liga enbart tre poäng ner till nedflyttning. Nu kan laget ta tag i saken.

Matías Almeyda tog över laget i somras men redan nu kommer han få sparken som huvudtränare, det uppger Marca. Beslutet kommer efter söndagens förlust mot Valencia.

Tidningen säger att beslutet kan bli offentligt redan på måndagen, och att Luis Garcia Plazá är favorit att ta över.