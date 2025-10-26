Uppgifter: Anderson på Real Madrids radar

Real Madrid har riktat blickarna mot Premier League.

Enligt spanska uppgifter är Nottingham Forests mittfältare Elliot Anderson ett av klubbens möjliga nyförvärv nästa sommar.



Elliot Anderson, 22, lämnade Newcastle United för Nottingham Forest sommaren 2024. Hans prestationer har väckt intresse från flera storklubbar – däribland Manchester United, Manchester City och Chelsea.

Nu skriver Fichajes.net att även Real Madrid har Anderson på sin radar.

Den spanska storklubben överväger enligt uppgifterna att lägga ett bud på engelsmannen inför nästa säsong.

Nottingham Forest uppges dock kräva över 750 miljoner kronor för att släppa sin mittfältsstjärna, som har kontrakt med klubben till sommaren 2029.