Uppgifter: Arnarsson aktuell för isländska storklubben

Jónatan Gudni Arnarsson, 18, ser ut att flytta till Island.

Det rapporterar isländska sajten Fotbolti.

Foto: Bildbyrån

Jónatan Gudni Arnarsson, 18, är IFK Norrköpings stora talang och stod i år för elva framträdanden.

Nu har det kommit uppgifter från isländska sajten Fotbolti att Arnarsson kan flytta. Han ska vara aktuell för den isländska storklubben Breidablik. Sajten skriver samtidigt att Arnarsson kopplats ihop med Valur på Island.

Arnarsson har kontrakt med Norrköping över 2028.