Uppgifter: Arnarsson aktuell för isländska storklubben
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Jónatan Gudni Arnarsson, 18, ser ut att flytta till Island.
Det rapporterar isländska sajten Fotbolti.
Jónatan Gudni Arnarsson, 18, är IFK Norrköpings stora talang och stod i år för elva framträdanden.
Nu har det kommit uppgifter från isländska sajten Fotbolti att Arnarsson kan flytta. Han ska vara aktuell för den isländska storklubben Breidablik. Sajten skriver samtidigt att Arnarsson kopplats ihop med Valur på Island.
Arnarsson har kontrakt med Norrköping över 2028.
Den här artikeln handlar om: