Uppgifter: Arsenal får inte värva från Inter

Pio Esposito, 20, har mycket intresse från flera klubbar.

Nu säger Inter nej till ett Arsenal-köp.

Foto: Bildbyrån

Arsenal har under en tid velat värva Inters forwardslöfte Pio Esposito. 20-åringen står noterad för sju mål och sex assist på 37 framträdanden med Inter denna säsongen.

Nu rapporterar italienska tidningen La Gazzetta dello Sport att Inter säger nej till Arsenals intresse för 20-åringen. Talangen ser nu ut att stanna i den italienska klubben framöver.

Forwarden har i dagsläget kontrakt med Inter till sommaren 2030.