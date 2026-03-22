Uppgifter: Barca-sportchefen i möte med målvakts agent

FC Barcelona är ute efter en ny målvakt till nästa säsong.

Detta om man får tro journalisten Carlos Monfort på spanska Sport.

Han skriver nämligen att sportchef Deco har träffat Sociedad-keepern Alex Remiros agenter.

Med Joan Garcia som förstaval och Wojciech Szczęsny som andraslips letar FC Barcelona efter en ny burväktare till nästa säsong.

Det menar åtminstone Carlos Monfort, som är journalist på spanska Sport. Han skriver att den katalanska klubbens sportchef, Deco, har träffat representanter till Real Sociedads målvakt Alex Remiro.

Detta med syfte att diskutera en potentiell värvning inför nästa säsong där ”Barca” har för avsikt att ersätta Szczęsny. Remiro ska vara ett av alternativen och ses som ett prisvärt sådant, då hans avtal med ”La Real” sträcker sig fram till sommaren 2027.

Alex Remiro har spelat för Real Sociedad sedan 2019 och står totalt sett noterad för 301 matcher. Nu kan han vara aktuell för en flytt till Katalonien.