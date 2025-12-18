Uppgifter: Barcelona jagar Aston Villa-försvarare

Barcelona vill värva en ny mittback.

Den spanska klubban visar intresse för Aston Villas Pau Torres.

Detta enligt ESPN.

Foto: Bildbyrån

Barcelona vill stärka upp med ytterligare en mittback, närmare bestämt en mittback på vänstersidan. Tidigare i år lämnade Iñigo Martínez för Saudi Pro League och nyligen meddelade Ronald Araújo att han tar en paus från fotbollen. Det har lett till att tränaren Hansi Flick vill utöka på mittbackspositionen.

Enligt ESPN visar Barça intresse för Aston Villas Pau Torres. Spanjoren uppges vara en prioritet för Barcelona nästa sommar. Torres kontrakt med Aston Villa sträcker sig till sommaren 2028.

Sedan tidigare har Barcelona även visat intresse för Dortmunds Nico Schlotterbeck.



