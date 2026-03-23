Uppgifter: Barcelona jagar Cambiaso
Barcelona är på jakt efter en ytterback.
Siktet är inställt på Juventus Andrea Cambiaso, 26.
Detta enligt La Gazzetta dello Sport.
Barcelona vill värva nytt på ytterbackspositionen. Enligt La Gazzetta dello Sport har den spanska klubben fått upp ögonen för Juventus-försvararen Andrea Cambiaso.
Barcelona uppges följa 26-åringen i slutet av säsongen för att överväga en värvning. Tidningen uppger att Juventus kräver minst 50 miljoner kronor för att sälja Cambiaso.
Vänsterbackens avtal med Juventus sträcker sig till 2029.
