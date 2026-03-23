Uppgifter: Barcelona jagar Cambiaso

Barcelona vill värva nytt på ytterbackspositionen. Enligt La Gazzetta dello Sport har den spanska klubben fått upp ögonen för Juventus-försvararen Andrea Cambiaso.

Barcelona uppges följa 26-åringen i slutet av säsongen för att överväga en värvning. Tidningen uppger att Juventus kräver minst 50 miljoner kronor för att sälja Cambiaso.

Vänsterbackens avtal med Juventus sträcker sig till 2029.