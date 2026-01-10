Uppgifter: Barcelona kan låna ut Bernal

Barcelona kan komma att ändra sin strategi i januarifönstret.

Enligt uppgifter överväger klubben nu att låna ut mittfältstalangen Marc Bernal, med Girona som en möjlig destination.



Barcelona har under vintern haft ambitionen att hålla transferaktiviteten på ett minimum, där João Cancelos återkomst väntas bli det enda tillskottet. Samtidigt är framtiden för flera spelare i truppen ännu inte helt fastställd.

Nu rapporterar Football España, med hänvisning till transferexperten Fabrizio Romano, att Barcelona överväger att låna ut 18-årige Marc Bernal under vårsäsongen. Klubben ska tidigare ha varit tydlig med att mittfältaren inte var aktuell för en januariflytt, men den hållningen uppges nu ha förändrats.

Anledningen ska vara behovet av regelbunden speltid. Bernals utveckling bromsades av en allvarlig korsbandsskada förra säsongen. Efter comebacken i september har han fått begränsat med minuter, då tränaren Hansi Flick varit försiktig för att undvika bakslag.

Flera klubbar ska visa intresse för talangen, där Girona pekas ut som ett konkret alternativ.