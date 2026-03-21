Uppgifter: Barcelona öppna för att sälja Koundé

Jules Koundé, 27, kan lämna Barcelona.

Enligt transferjournalisten Matteo Moretto är klubben villig att sälja 27-åringen.

Nu kan den franske försvararen vara på väg bort från FC Barcelona i sommar. Enligt transferjournalisten Matteo Moretto är klubben villig att sälja vid rätt bud under nästa transferfönster.

Uppgifterna pekar på att klubbar i Premier League kan bli aktuella för 27-åringen. Tidigare har även Liverpool FC kopplats ihop med en möjlig värvning av fransmannen.

Koundé anslöt till Barcelona från Sevilla FC sommaren 2022 och har kontrakt till 2030. Sedan flytten har han gjort 181 matcher i Barça-tröjan.