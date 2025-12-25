Uppgifter: Barcelona säkrar upp Yaakobishvili

Barcelona väntas säkra upp en målvaktstalang.

Det är Aron Yaakobishvili som ser ut att skriva A-kontrakt.

Det rapporterar spanska Sport.

Foto: Alamy

Barcelonas målvakter Marc-Andre Ter Stegen och Wojciech Szczęsny ser ut att lämna. Enligt spanska Sport kommer keeper-duon att ersättas av Barças Aron Yaakobishvili. Den ungerska burväktaren tillhör Barcelonas farmarlag och är för tillfället utlånad till FC Andorra.

Yaakobishvili uppges bli en reservmålvakt bakom förstavalet Joan Garcia.

Ungraren noteras för 14 framträdanden i FC Andorra den här säsongen.



