Uppgifter: Barcelona ute efter förra Arsenal-backen

Han har hållit till i Porto på lån från Arsenal.

Nu kan Jakub Kiwior vara på väg till FC Barcelona.

Det uppger spanska Sport.

Det var under vintern 2023 som Arsenal värvade Jakub Kiwior, 26, från italienska Spezia.

Efter två år i London-klubben lånades den polska mittbacken ut till Porto inför den nyss avslutade säsongen, som även valde att köpa loss honom.

Nu kan han vara på väg till Spanien och Katalonien.

Enligt Sport har FC Barcelona fått upp ögonen för mittbacken och även haft scouter på plats i Portugal för att skapa sig en bild av vilken kvalitet Kiwior håller.

Nu överväger de att göra ett värvningsförsök under sommaren.