Uppgifter: Bayern München vill värva United-stjärnan

Manchester Uniteds Bruno Fernandes är eftertraktad.

Nu uppges Bayern München vara villiga att buda på portugisen.

Det rapporterar Fichajes.

Foto: Alamy

Bruno Fernandes valde att stanna i Manchester United efter att ha jagats av flera klubbar från Saudiarabien i somras. Enligt Fichajes finns det även intresse i Europa, närmare bestämt tyskland.

Enligt den spanska sajten är Bayern München redo att lägga 50 miljoner euro, drygt 542 miljoner kronor, för att knyta till sig Fernandes.

United-kaptenens kontrakt sträcker sig till sommaren 2027. Den här säsongen noteras han för fem mål och sju framspel på 16 matcher.