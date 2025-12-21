Prenumerera

Foto: Alamy

Uppgifter: Bayern München vill värva United-stjärnan

Nilo Ek
Manchester Uniteds Bruno Fernandes är eftertraktad.
Nu uppges Bayern München vara villiga att buda på portugisen.
Det rapporterar Fichajes.

Foto: Alamy

Bruno Fernandes valde att stanna i Manchester United efter att ha jagats av flera klubbar från Saudiarabien i somras. Enligt Fichajes finns det även intresse i Europa, närmare bestämt tyskland.

Enligt den spanska sajten är Bayern München redo att lägga 50 miljoner euro, drygt 542 miljoner kronor, för att knyta till sig Fernandes.

United-kaptenens kontrakt sträcker sig till sommaren 2027. Den här säsongen noteras han för fem mål och sju framspel på 16 matcher.

