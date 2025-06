Uppgifter: Bazalo lämnar MFF – efter ett halvår

I vintras anslöt han som ny assisterande tränare i Malmö FF.

Nu går han och klubben skilda vägar, enligt Gasetten.

Jakten på en ersättare sägs även ha inletts från de Himmelsblå.



Det var i januari som Malmö FF plockade in den 35-årige spanjoren Julian Marin Bazalo till sin ledarstab där han under våren har varit ansvarig för de fasta situationerna.



Ett halvår senare ser han ut att ha gjort sitt i himmelsblått och gå vidare i sin karriär.



Enligt Gasetten blir Bazalo inte kvar i klubben och väntas lämna under sommaren. Det innebär även att positionen ska ersättas, vilket Malmö nu har börjat leta efter.



Tidigare i sin tränarkarriär har Bazalo tränat japanska Nara Club i över tre år. Han har även varit förbundskapten för det thailändska U21-landslaget.