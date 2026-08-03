JUST NU: En förändring i Djurgårdens startelva

Djurgården tar emot Västerås SK på 3Arena.

Då gör hemmalaget en förändring i startelvan.

Se elvorna här nedan.

Foto: Bildbyrån

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Det är ett formstarkt Västerås SK som kommer på besök i Stockholm under måndagskvällen. VSK har tre raka nollor i bagaget och har endast förlorat en av sina sju senaste matcher i allsvenskan.

Inför mötet på 3Arena befinner sig laget på en sjätteplats i serien med tre poäng upp till Europaplatserna.

En poäng över VSK återfinns kvällens motståndare Djurgården. Likt Västerås har blåränderna hållit nollan i tre raka matcher och efter uppehållet har man kammat hem tre segrar och en oavgjord.

Djurgården väljer att göra en förändring från segern mot Degerfors i förra omgången. Jeppe Okkels utgår och istället får Oskar Fallenius chansen från start.

Gästande VSK startar med samma elva som senast.

Lagens startelvor

Djurgården

Jacob Rinne – Adam Ståhl, Miro Tenho, Jacob Une, Max Larsson – Hampus Finndell, Matias Siltanen – Patric Åslund, Bo Hegland, Oskar Fallenius – Kristian Lien

Västerås SK

Elis Jäger – Herman Magnusson, Philip Bonde, Madiou Keïta – Simon Gefvert, Mamadou Diagne, Ismet Lushaku, Marcus Baggesen – Karl Gunnarsson‚ Mikkel Ladefoged, Axel Taonsa