Klart: Falkenberg värvar AIK-produkt
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Falkenbergs FF går som tåget i superettan.
Nu har klubben gjort klart med ytterbacken Ayo Rupia-Ellis.
Falkenberg ligger just nu trea i superettan, tätt bakom Varbergs BoIS på den åtråvärda andraplatsen som innebär uppflyttning.
I jakten på allsvenskan väljer västkustklubben att försträcka defensiven. Ytterbacken Ayo Rupia-Ellis har anslutit till laget.
– Ayo är en spelare vi har följt under en längre tid och som passar väldigt väl in i den profil vi söker. Han är en aggressiv ytterback med stor löpkapacitet som kan spela på båda kanterna, säger sportchef Andreas Jankevics till klubbens hemsida.
– Han är dessutom taktiskt flexibel och har visat ledaregenskaper trots sin unga ålder, vilket säger mycket om hans karaktär, tillägger han.
Rupia-Ellis har fått stora delar av sin fotbollsfostran i AIK och han fick plats på Solna-klubbens bänk i två allsvenska matcher 2023. Under våren har 21-åringen tagit en given plats hos Karlbergs BK i ettan norra
Försvararens kontrakt med FFF sträcker sig till 2030.
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