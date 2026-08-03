Uppgifter: Premier League-rival ute efter Mudryk

Mykhailo Mudryk får spela fotboll igen.

Frågan är om det blir för Chelsea.

Enligt TalkSport har Coventry City utryckt intresse för yttern.

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I våras blev Mykhailo Mudryk avstängd från all fotbollsaktivitet i fyra år. Efter att nyligen ha överklagat domen revs beslutet upp och ukrainaren är nu fri att spela igen.

Mudryk har nu återvänt till Chelsea träningsvardag och befinner sig just i Hong Kong för klubbens försäsongsläger. Samtidigt har andra klubbar börjat intressera sig för 25-åringen.

Enligt TalkSPort är Premier League-nykomlingen Coventry City en av klubbarna som överväger att ta in Mudryk. Laget tränas av Chelsea-legendaren Frank Lampard som också var Mudryks tränare under en kort period på Stamford Bridge.

Klubbens nuvarande tränare Xabi Alonso har dock en fallenhet för den ukrainska yttern. När Mudryk fortfarande spelade för Shakhtar Donetsk, och Alonso tränade Bayer Leverkusen, ska 25-åringen ståt högt upp på spanjorens önskelista, enligt TalkSport.