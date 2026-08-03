Dani Parejo kan göra Canales sällskap hos nykomlingen

De spelade med varandra i Valencia för tolv år sedan.

Nu kan Dani Parejo och Sergio Canales bli lagkamrater igen – i La Liga-nykomlingen Racing Santander.

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Santander-sonen Sergio Canales blev tidigare i somras klar för Racing, klubben från Santander som är tillbaka i La Liga för första gången sedan 2012.

Canales, tidigare i Real Madrid, Valencia , Real Sociedad och Real Betis innan han gick till mexikanska Monterrey 2023, kan nu få sällskap av en gammal bekant.

Dani Parejo, som efter ett helt fotbollsliv i Valencia och Villarreal ryktas nu också till klassikerklubben i norra Spanien.

Parejo och Canales spelade ihop i Valencia 2011-2014 och nu kan alltså kontraktslöse Parejo som efter senaste säsongen lämnade Villarreal skriva på för Racing Santander, 37 år gammal.

Uppgifterna kommer från bland annat spanska Marca.

Parejo är fostrad i Real Madrid och gjorde fem matcher i klubbens A-lag 2008-2009. Han gjorde fyra A-landskamper för Spanien 2018-2019, då som Valencia-spelare.