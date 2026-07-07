Uppgifter: Blåvitt vill värva från Djurgården

Kalipha Jawla har gjort succé i superettan.

Nu vill IFK Göteborg värva talangen, enligt uppgifter.

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Kalipha Jawla lånades ut av Djurgårdens IF till Nordic United inför säsongen. I superettan har 20-åringen gjort åtta mål och en assist på 13 framträdanden.

Nu rapporterar Expressen att flera klubbar visar intresse för Jawla – och en av dem är IFK Göteborg. Tidningen uppger att Blåvitt har tagit kontakt och parterna ska ha varit i möte.

Utöver Blåvitt visar även Al-Nasr och Al-Khaleej intresse för 20-åringen.

Jawlas avtal med Nordic United sträcker sig över 2026.